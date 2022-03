Vreme: Na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod pretežno jasno Dnevnik Danes bo v vzhodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod bo še pretežno jasno. Popoldne se bo oblačnost povečala tudi v osrednji Sloveniji. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 6 do 13 stopinj...

