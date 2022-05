Villareal ob zmago v 95. minuti 24ur.com Uvodni nedeljski tekmi 35. kroga španske nogometne lige sta postregli z remijema. Najprej sta se brez golov razšla Getafe in Rayo Vallecano, nato pa še Villarreal in Sevilla z izidom 1:1. Nocoj bo na sporedu še madridski derbi med Atléticom in Realom.

