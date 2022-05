Fantastičen Oblak junak Atletica ob zmagi nad Realom Sportal Veliki derbi 35. kroga španskega prvenstva med Atleticom in Realom so dobili izbranci Diega Simeoneja (1:0), ki so se s krstno zmago nad belimi baletniki, odkar nastopajo na novem stadionu Wanda Metropolitano, približali uresničitvi cilja, preboja v ligo prvakov. Jan Oblak je navdušil s sedmimi obrambami in bil izbran za najboljšega igralca tekme. Real je odigral dvoboj brez Karima Benzemaja. Barc...

