FOTO: Tradicionalni Kmetijsko-obrtniški sejem KOS bo v Lenartu zadnji vikend v maju Lokalec.si V Lenartu bo med 27. in 29. majem na Hipodromu Polena v Lenartu potekal tradicionalni in jubilejni, že deseti, Kmetijsko-obrtniški sejem Lenart. Potem, ko je zadnji dve leti prireditev zaradi razmer povezanih s covidom odpadla, želijo organizatorji znova v osrčje Slovenskih goric

pritegniti čim več razstavljavcev in obiskovalcev. Rdeča nit sejma ostaja enaka, dodatno bodo tudi Festival slovenskogo ...

