V Lenartu bo med 27. in 29. majem na Hipodromu Polena potekal tradicionalni in jubilejni, že deseti Kmetijsko-obrtniški sejem Lenart. Potem ko je zadnji dve leti prireditev zaradi razmer, povezanih s covidom, odpadla, želijo organizatorji znova v osrčje Slovenskih goric pritegniti čimveč razstavljavcev in obiskovalcev. Rdeča nit sejma ostaja enaka, dodatno bo potekal Festival Slovenskogoriške giba ...