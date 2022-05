WHO meni, da kitajska politika ničelne tolerance do covida-19 ni vzdržna RTV Slovenija Kitajska strategija ničelne tolerance do covida-19 za premagovanje pandemije ni vzdržna, je dejal generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pojasnil je, da je zdravstvena organizacija to tudi povedala Pekingu.

Sorodno





Oglasi