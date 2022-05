V merilni tehniki napovedujejo globalni preboj Dnevnik Programerji in inženirji podjetja HBK in trboveljskega Dewesofta, ki sta z visoko inovativnimi merilnimi inštrumenti že zdaj sinonim tehnološke odličnosti, med seboj pa konkurenta, so v Trbovljah ustanovili skupno podjetje Blueberry Daq, s katerim...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Dewesoft Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Alenka Bratušek

Borut Pahor