Huawei z velikimi koraki vstopa v poslovno okolje Študent Huawei bo uporabil svoj ekosistem programske in strojne opreme za oblikovanje rešitev, ki bodo služile potrebam zaposlenih v državnih organizacijah in podjetjih, kakor tudi potrebam individualnih uporabnikov. Izvršni direktor podjetij Huawei Consumer BG in Huawei Intelligent Automotive Solution BU, Richard Yu, je napovedal podporo rešitvam za pisarniška okolja, ki brezhibno delujejo s širokim nabo...

Sorodno Oglasi Omenjeni Huawei Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Šarec

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Milan M. Cvikl