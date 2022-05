Danes mineva 77. dan od začetka ruske invazije na Ukrajino. Ukrajina je v torek sporočila, da so njene sile ponovno prevzele nadzor nad vasmi severno in severovzhodno od Harkova ter začele protiofenzivo, ki bi lahko prinesla preobrat in ogrozila prednost Rusije. Kakorkoli, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostaja previden pri dopuščanju kakršnega koli občutka evforije ali izražanja “pretira ...