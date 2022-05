Finska bo predvidoma že v nedeljo zaprosila za članstvo v Natu, poroča časopis Il Corriere della Sera. Vest sta obelodanila danes na tiskovni konferenci finski predsednik Sauli Niinistö in premierka Sanna Marin. Zavzela sta se, da mora Finska čim prej zaprositi za članstvo v zavezništvu, in to brez oklevanj. »Članstvo v Natu bi okrepilo varnost Finske. Kot članica Nata bi Finska okrepila celotno o ...