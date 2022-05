Popolna zapora državne ceste Mojstrana–Vrata 24ur.com Na državni cesti ob vznožju Triglava, ki vodi od Mojstrane proti slapu Peričnik in dolini Vrat, se bodo nadaljevala gradbena dela, ki bodo med tednom popolnoma onemogočala dostop do priljubljenega planinskega izhodišča v Julijskih Alpah. V času izvajanja del je vse do konca junija namreč predvidena popolna zapora ceste, in sicer od ponedeljka do petka, v času med 7.30 in 18.00. Popolne zapre ne b...

