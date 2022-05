-Požar po jutranji eksploziji v kočevski kemični tovarni Melamin je pogašen, gasilske enote izvajajo hlajenje, je uprava za zaščito in reševanje sporočila na Twitterju. Poškodovanih je več kot 20 oseb, po zadnjih podatkih UKC Ljubljana pet huje, s hudimi opeklinami. Dve osebi še pogrešajo in ju iščejo, nevarne snovi pa so zajezili. Prebivalce še vedno pozivajo, naj se do končane intervencije, ki p ...