ALUO dvomi v motive za premestitev kipov iz parka na Brdu pri Kranju 24ur.com Zaposlenih na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje so v javnem pismu izrazili nestrinjanje s premestitvijo spomenikov in vrtnih skulptur iz parka protokolarnega objekta Brdo v Park vojaške zgodovine v Pivki. Čeprav naj bi kipe, med njimi tudi kip Tita, odstranili zaradi restavracije, pa načrti kažejo, da bodo ti tam ostali. Zato se v ALUO bojijo, da je umik kipov iz javnega prostora polit...

