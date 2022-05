Kipe naj se vrne na Brdo pri Kranju zurnal24.si Zaposleni z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani so na javnost naslovili javno pismo proti namestitvi spomenikov in vrtnih skulptur iz parka protokolarnega objekta Brdo pri Kranju v Park vojaške zgodovine v Pivki.

Sorodno





Oglasi