Nova vlada pod vodstvom predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba bo imela 20 ministrstev (od tega eno brez listnice), tri so nova. Poleg treh koalicijskih partnerjev bosta po enega ministrskega kandidata dali tudi stranki, ki se v parlament nista več prebili, LMŠ in SAB.

