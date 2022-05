Po koalicijskih pogajanjih danes pričakovati končen kadrovski razrez; nabor kandidatov za ministre podpovprečen, v Golobovi vladi pa naj bi vedrila tudi Šarec in Bratuškova Politikis Po srečanju prvakov Gibanja Svoboda Roberta Goloba, SD Tanje Fajon in Levice Luke Mesca je danes po več krogih koalicijskih usklajevanj pričakovati odločitev o končnem številu ministrstev in razdelitvi resorjev, znani naj bi bili tudi ministrski kandidati. V pogajanjih naj bi sicer SD pripadli štirje resorji, Levici pa trije. Za zdaj ni znano, kolikšno bo […]

