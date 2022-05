Kaj se dogaja v Sloveniji? To so novi podatki o okužbah. SiOL.net V sredo so ob 898 PCR-testih in 5.986 hitrih antigenskih testih potrdili 604 okužbe z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je v bolnišnicah zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 66 bolnikov, na oddelkih intenzivne nege pa šest. V sredo je umrl en bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo.

