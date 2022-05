Včeraj, 13. maja 2022, so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v Sloveniji opravili 823 PCR in 5.478 hitrih antigenskih testiranj na novi koronavirus. Potrdili so 553 okužb. Povprečje potrjenih primerov v zadnjih 7 dneh zdaj znaša 557. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh znaša 438. Število vseh doslej potrjenih primerov je 1.019.468. Po oceni N ...