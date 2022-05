Ob 19.00 prvi del polfinalne poslastice Crvena zvezda - Cedevita Olimpija RTV Slovenija Košarkarji Cedevite Olimpije so letos izpolnili jadranski cilj in se prebili v polfinale Lige ABA, kjer izzivajo Crveno zvezdo. Prva tekma serija bo ob 19. 00 v Beogradu. Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Oglasi