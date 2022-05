Želijo se vrniti v Beograd SiOL.net Na prvi tekmi polfinala lige ABA so košarkarji Crvene zvezde upravičili vlogo favorita in premagali Cedevito Olimpijo z 92:83. Trener Jurica Golemac je priznal, da niso odigrali dobre tekme, zato bo moral biti pristop na ponedeljkovi domači tekmi drugačen, če se bodo želeli vrniti v Beograd, kjer rdeče-beli niso bili prizanesljivi do Alena Omića.

