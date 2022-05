Tovarna Melamin med obrati, za katere veljajo strožje zahteve in nadzor 24ur.com Kemična tovarna Melamin zaradi narave proizvodnje spada med obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje oziroma med t. i. seveso zavezance. V Sloveniji jih po januarskih podatkih deluje 58. Zanje veljajo strožje zahteve in redni nadzor, je med drugim opozoril Tomaž Vilfan iz Gasilske zveze Slovenije. Za tovrstne in tudi ostale obrate je pomembna požarna preventiva, je poudaril.

