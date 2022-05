Direktor Ukoma Urbanija morebitne prijave na vodilni položaj TV SLO ne komentira 24ur.com Radiotelevizija Slovenija je podaljšala rok za prijavo na ponovni razpis za direktorja Televizije Slovenija (TVS). Po razpisu, ki so ga objavili 24. aprila, bi se rok za prijavo iztekel v petek ob 12. uri, zdaj pa je podaljšan do 27. maja. Tako se je vodstvo RTV SLO odločilo zato, ker je bilo v času objave razpisa tudi več prazničnih dni, kot so pojasnili. V javnosti so sicer zaokrožile informaci...

Sorodno















































































































































































































































































Oglasi Omenjeni RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Mesec

Matjaž Han