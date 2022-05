Danes bodo znani uradni rezultati izrekanja o opozorilni stavki novinarjev RTV Slovenija. Že včeraj zvečer so člani sindikatov dobili neuradno informacijo, da so se člani Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija izrekli za opozorilno stavko. Podprlo jo je 96 odstotkov tistih, ki so se o njej izrekli. Napovedali so jo za 23. maja. Za veljavnost odločanja, ki je potekalo v sredo in včeraj, ...