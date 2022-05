Tottenham jo je zagodel Arsenalu, to bo še napeto SiOL.net Nogometaši Tottenhama so v zaostali tekmi angleškega prvenstva s 3:0 odpravili večnega tekmeca Arsenala in se mu na lestvici približali na točko zaostanka. Topničarji ostajajo na četrtem mestu, ki pelje v ligo prvakov, tako da bo končnica prvenstva še kako pestra. V vodstvu ostaja Manchester City, ki je po visoki zmagi v Wolverhamptonu ohranil tri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem Liverpoolom. Ta je med tednom v gosteh ugnal Aston Villo.

