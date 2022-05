Nov dan, novi kandidati za ministre Dnevnik Prihodnja vlada bo imela v svojih vrstah vsaj dve ministrici. Potem ko so v Gibanju Svoboda potrdili osnutek koalicijske pogodbe z Levico in SD, so razkrili, da bo nova ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Ta je pred tem...

