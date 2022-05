V SDS in NSi so takoj po potrditvi poslanskih mandatov novega sklica DZ tega zasuli s predlogi sprememb in dopolnil zakonov. Začasni vodja poslancev SDS Danijel Krivec ob tem zatrjuje, da gre predvsem za »manjše popravke« in plaz zakonskih predlogov vidi kot povsem normalen del delovanja »konstruktivne oozicije«. Golob pa je, nasprotno, tako početje že označil kot nagajanje bodoči koaliciji in možno zlorabo parlamentarnega postopka.