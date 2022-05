Ortopedska bolnišnica zahtevala deložacijo ambulant in zanetila upor Svet 24 Pismo, ki ga je ankaranski občini poslala Ortopedska bolnišnica Valdoltra in v katerem ji je dala mesec dni časa, da izprazni prostore, v katerih so zdravstvene ambulante, je preteklost. Deložacija je preklicana, ambulante ostajajo, župan Gregor Strmčnik pa pravi: »Hvaležni smo zdravstvenemu ministru, da je posredoval v dobro ljudi.«





