Janševa vlada zadnji teden mandata sprejela več (spornih) odločitev 24ur.com Zadnji teden mandata je Janševa vlada sprejela številne odločitve, med njimi take, ki so na levici sprožile burne odzive. Tako so v novem koalicijskem trojčku že napovedali, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da prekličejo nakup oklepnikov boxer, prav tako je Janševa vlada postavila več veleposlanikov, zaradi česar je Robert Golob že napovedal sprožitev postopkov za njihovo menjavo....

Sorodno





































































































































































































































































































































































































































































Oglasi