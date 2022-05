Neidentificirani poškodovanec v eksploziji ostaja na zdravljenju v UKC Ljubljana in je v slabem stanju Lokalec.si UKC Ljubljana je sporočil, da sta oba poškodovana v četrtkovi nesreči v kočevskem Melaminu, ki se zdravita pri njih, živa. Enega še niso uspeli identifirati, javili pa so, da je v zelo slabem stanju. V četrtkovi eksploziji v kočevskem Melaninu je bilo poškodovanih več oseb, nekaj so jih pogrešali. Včeraj so gasilci pet pogrešanih, ki žal niso preživeli, našli. Poškodovanca včerajšnje nesreče v Ko ...

