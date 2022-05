Jokali so zaradi mrtvih, zaradi uničene tovarne, zaradi ljudi v njej Dnevnik Bilanca eksplozije v kočevskem Melaminu je strahovita. Umrli so štirje zunanji sodelavci Melamina, en Melaminov delavec, drugi pa je še v smrtni nevarnosti in se zdravi v ljubljanskem Kliničnem centru. Do nesreče je prišlo zaradi človeške napake pri...

