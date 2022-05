Cedevita Olimpija se je za Zvezdo "ogrela" z zmago nad Rogaško RTV Slovenija Med prvo in drugo tekmo polfinala Lige ABA so košarkarji Cedevite Olimpije odigrali še prvi dvoboj polfinala Lige Nova KBM. V Tivoliju so s 93:80 premagali Rogaško.

Sorodno



Oglasi