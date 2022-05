Od danes zjutraj pogrešajo 87-letno Ano Lorber, varovanko doma Danice Vogrinec v Mariboru. Pogrešana ima temnejše barvane lase in trajno, visoka je približno 160 centimetrov in je normalne, skoraj vitke postave. V času odhoda je bila oblečena v roza oblačila in v rjave copate, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Po navedbah policije se pogrešani […]