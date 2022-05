Preklicano iskanje za pogrešano 87-letnico Lokalec.si Mariborski policisti so sporočili, da preklicujejo iskanje za pogrešano A. L., staro 87 let, varovanko doma Danice Vogrinec v Mariboru. Sporočili, do da je bila gospa najdena nepoškodovana v Mariboru.

