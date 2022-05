Inšpektorat za okolje in prostor je dan po veliki eksploziji v tovarni Melamin, ki je po dosedanjih podatkih terjala pet življenj, opravil izredni nadzor. Inšpektorja sta med drugim ugotovila, da je bil na pretakališču, kjer je do nesreče prišlo, prisoten vsaj en usposobljeni zaposleni, so sporočili z inšpektorata.

