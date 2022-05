Prva igralka sveta zanesljivo v polfinale, Klepačeva v dvojicah brez boja za finale SiOL.net Prva igralka sveta Iga Swiatek je v četrtfinalu turnirja WTA v Rimu s 7:6 (2), 6:0 izločila Kanadčano Bianco Andreescu in se uvrstila v polfinale, v katerem jo čaka tretja nosilka Arina Sabalenka. V drugem polfinalu se bosta pomerili Tunizijka Ons Jabeur in Darja Kasatkina. Drugi nosilec v moški konkurenci Alexander Zverev je izločil Christiana Garína, v polfinale sta napredovala tudi Stefanos Cicipas in Casper Ruud, Novaka Đokovića čaka mladi Felix Auger-Aliassime.

