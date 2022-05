Najboljša igralka sveta nadaljuje zmagoviti niz SiOL.net Najboljša teniška igralka sveta Iga Swiatek je prva finalistka turnirja WTA-1000 v Rimu z nagradnim skladom 2,53 milijona evrov. Poljakinja je v polfinalu po uri in 16 minutah igre gladko, s 6:2 in 6:1 premagala tretjo nosilko, Belorusinjo Arino Sabalenka. Swiatkova nadaljuje izjemen niz. Lovi svojo peto zaporedno turnirsko zmago po uspehih v Dohi, Indian Wellsu, Miamiju in Stuttgartu.

