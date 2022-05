Za Jureta usoden njegov najhujši kulinarični strah 24ur.com S klasično, morsko in sladko lazanjo so sodnike navdušili Anita, Maša in Zala. Evita, Bernard in Jure so se morali na izločitvenem testu soočiti s svojimi najhujšimi kulinaričnimi strahovi, ješprenjem, vampi in tofujem. Najslabšo jed je pripravil Jure, ki se je moral posloviti.

