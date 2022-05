“Robert Golob s svojim Gibanjem Svoboda želi postati zbirna točka vsega levega gibanja, zdi se, da je to njegov osrednji cilj, kar pomeni, da je strankarski interes pred interesom države, vendar mora vlada misliti na državo in njeno korist. Novi premier se mi smili, saj bo moral uskladiti divergentna stališča, ki doslej še niso bila uspešno usklajena,” je novo sestavo vlade in zasedbo ministrskih ...