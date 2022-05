Piše: Peter Truden (Nova24tv) “Recite, da je to hec,” je eden prvih odzivov na Twitterju, ko so Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec razkrili 15 izmed 19 ministrskih imen. Med prvaki izpadlih strank je Marjan Šarec dobil ministrstvo za obrambo, Alenka Bratušek pa ministrstvo za infrastrukturo. Prvaki Gibanja Svoboda, SD in Levice, Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec, so danes uskladili pro ...