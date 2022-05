Severna Koreja poroča o novih smrtih zaradi "vročine" RTV Slovenija Potem ko so v Severni Koreji pred dvema dnevoma uradno potrdili prve primere covida-19 v državi, so iz Pjongjanga sporočili, da so potrdili 21 novih smrti zaradi "vročine", več kot pol milijona ljudi v državi pa je bolnih.

