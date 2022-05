Poškodovanih več cest in vodovod, podrta drevesa in poplavljeni objekti 24ur.com V petek so dele severne, vzhodne, osrednje in jugovzhodne Slovenije zajela neurja z obilnimi padavinami, ponekod je padala tudi toča. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje naj bi bilo poplavljenih več objektov, prav tako naj bi bilo poškodovanih več kot pet kilometrov cest, podrtih pa 66 dreves.

Sorodno

























































































































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Mesec

Marjan Šarec