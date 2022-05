Vreme: Dopoldne sončno, popoldne bodo notranjost države od severa zajele plohe in nevihte Politikis Danes bo dopoldne sončno, popoldne pa v notranjosti spremenljivo oblačno. Na severu se bodo popoldne začele pojavljati plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše, ki se bodo postopno pomikale proti jugu, a zahodne Slovenije večinoma ne bodo dosegle, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj […]

