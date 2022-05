Operativno komunikacijski center Policijske uprave Maribor poroča o nenavadnem vlomu. Policisti PP Slovenska Bistrica so včeraj v popoldanskih urah obravnavali vlom v stanovanjsko hišo in sicer je neznani storilec pristopil do stanovanjske hiše, skozi okno vlomil, pregledal celotno hišo, vendar storilec ni ničesar odtujil. Policisti bodo na sodišče podali kazensko ovadbo zoper neznanega storilca.