Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 274 klicev občanov. 63 klicev je bilo interventnih. 10 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 28 s področja prometne varnosti in 13 s področja javnega reda in miru. Iskalna akcija za otrokom iz vrtca Včeraj nekaj po 12. uri so bili policisti obveščeni o pogrešanju otroka iz vrtca na območju Bo ...