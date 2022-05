Liverpool po enajstmetrovkah do osmega pokalnega naslova SiOL.net Liverpool je danes še osmič v zgodovini osvojil naslov angleškega pokalnega prvaka. Redsi so tako naslovu ligaškega pokala v tej sezoni dodali še drugega in tako še naprej ostajajo v boju za štiri krone. Četa Jürgena Kloppa je tako kot v ligaškem pokalnem tekmovanju v finalu po enajstmetrovkah ugnala Chelsea. Tako redni del kot podaljšek sta se končala brez zadetkov, v odločilni sedmi seriji enajstmetrovk pa je bil za Londončane nenatančen Mason Mount.

