Jazz Ars All Stars v živo iz Cukrarna Bara na Arsu RTV Slovenija V nedeljo, 15. maja, bo moč prisluhniti koncertu iz cikla Jazz Ars All Stars, na katerem bo nastopil kvartet saksofonista, dirigenta in skladatelja Tadeja Tomšiča. T. T. Jazz Institution ob 20. 00 v Cukrarna Baru in na Tretjem programu Radia Slovenija!

