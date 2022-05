Kateryna Iakovlenko: Nasilje in vojna povsem spremenita mejo med umetnostjo in aktivizmom RTV Slovenija "Umetnost je tudi način razmišljanja o prihodnosti, ko razmišljaš o prihodnosti, pa se upiraš vojni, ki želi to prihodnost uničiti," je prepričana ukrajinska piska, kuratorka in raziskovalka Kateryna Iakovlenko, ki je predavala v Ljubljani.

Sorodno













Oglasi