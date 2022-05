Nogometaši Liverpoola so osvojili še drugi angleški pokal. Po ligaškem so dobili tudi pokal angleške zveze (FA), obakrat pa so pri tem v finalu premagali istega tekmeca, londonski Chelsea. In obakrat na isti način, po enajstmetrovkah, potem ko sta se redni del in podaljšek končala brez zadetkov.



