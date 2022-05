Zvezdnik Phoenixa pred odločilno bitko z Dončićem in druščino opozarja SiOL.net Napetost pred odločilnim obračunom polfinala zahodne konference lige NBA med košarkarji Phoenix Suns in Dallas Mavericks narašča. Zvezdnik Chris Paul se zaveda, da je veliko na tnalu, hkrati pa izpostavlja, da je lahko zadnja visoka zmaga Luke Dončića in soigralcev varljiva.

Sorodno



Oglasi