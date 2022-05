Noro, fantastično! Luka Dončić odigral kot v transu in ponižal Phoenix. SiOL.net Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je s sanjsko predstavo v Phoenixu (90:123) popeljal Dallas v finale zahodne konference lige NBA! Mladi Ljubljančan (35 točk in 10 skokov) je bil nerešljiva uganka za obrambo Sonc, zelo vroča sta bila tudi Spencer Dinwiddie in Jalen Brunson. Dallas zdaj v konferenčnem finalu čaka Golden State, prva tekma bo v noči na četrtek v San Franciscu. Na vzhodu se bosta za preboj v veliki finale lige NBA udarila Miami in Boston, ki je v nedeljski matineji nadigral in izločil prvaka Milwaukee (109:81).

